Caminhadas literárias pela serra mais desconhecida de Portugal

António Orlando Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Os municípios de Resende, Cinfães e Castro d'Aire deram as mãos para, de forma conjunta, promoverem o que têm de comum: a serra de Montemuro. E como o vão fazer? Através de uma caminhada que envolve lugares dos três concelhos.

A caminhada está prevista para o sábado de Páscoa, a partir do Centro Interpretativo da Serra do Montemuro (em Feirão - Resende), e na qual estão previstas representações teatrais e leitura de passagens literárias que tiveram como cenário a serra.

"A Serra do Montemuro tem uma mística cujo cariz histórico, cultural e paisagístico único e de excelência, ou não tivesse ela inspirado as personalidades ilustres de Eça de Queiroz, Aquilino Ribeiro, Abel Botelho, Amorim Girão, Joaquim Rodrigues da Cunha ou Orlando Ribeiro", explica fonte do município de Resende.

Além dos três municípios, a iniciativa junta as Associações de Valorização e Desenvolvimento Rural do Vale do Cabrum, Defesa do Vale do Bestança e Movimento Cívico Castrense, nesta jornada de promoção "à Serra mais desconhecida de Portugal", como afirmou o célebre geógrafo Amorim Girão, "e ver com os seus próprios olhos o que não se explica, apenas se sente".