Carrinha despista-se e cai numa ravina em Resende

Um ferido grave é o resultado de um despiste rodoviário, ao final da manhã desta segunda-feira, em Resende.

A vítima, aparentando ter entre 55 e os 60 anos de idade, sofreu um violento traumatismo na região torácica na sequência da queda da carrinha Hyundai de nove lugares que conduzia no lugar de Toutosa, no centro da vila de Resende. Com o impacto da queda, numa ravina com cerca de seis metros, o volante da carrinha partiu no peito da vítima, indicou fonte dos bombeiros de Resende ao JN.

Assistida no local pelo INEM, a vítima foi transportada pelos bombeiros para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.