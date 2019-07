Idoso morre ao volante em Resende

Sandra Ferreira Hoje às 14:55 Facebook

Um homem de 70 anos morreu, esta terça-feira, tendo sido encontrado dentro do carro que se despistou e que embateu num muro, à saída da vila de Resende, em direção a Anreade, junto à ponte de Fornelos.

O acidente aconteceu pouco depois das 11 horas da manhã.

A vítima seguia num papa reformas. "O carro foi contra o rail do lado direito, atravessou para a faixa contrário e foi contra um muro. À nossa chegada o senhor já estava cadáver", contou o comandante dos bombeiros voluntários de Resende, Sérgio Monteiro.

Segundo explicou, o condutor, que conhecia, circulava sempre a 10- 20 quilómetros por hora. "Não apresentava ferimentos, pelo que não sei se morreu na sequência do acidente ou se lhe deu alguma e se despistou ", explicou.

O corpo de Arlindo Manuel Inácio foi transportado para o Instituto e Medicina Legal de Vila Real para ser autopsiado.

A vítima mortal, viúvo, vivia em Anreade com uma filha, com cerca de 30 anos, portadora de deficiência. "Ligámos à câmara municipal para enviar uma equipa de assistentes sociais capaz de encontrar uma solução para a filha do idoso", explicou Sérgio Monteiro.