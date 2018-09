Empresários de Resende promovem "Shark Tank" para incentivar empreendedorismo

António Orlando Hoje às 19:23 Facebook

O concelho de Resende acolhe nesta sexta-feira um encontro entre empresários e investidores, ao estilo do programa televisivo "Shark Tank". A iniciativa é organizada pela Associação Empresarial de Resende (AER) e os negócios que vierem a ser apoiados terão de ser instalados e ter sede no concelho de Resende.

Esta ação, se surge como forma de "reutilizar" as diversas ideias de negócio que há pouco tempo participaram no "Concurso de Ideias", também promovido pela Associação Empresarial de Resende. "Todas estas ideias de negócio não podem cair no esquecimento. Há mais esta oportunidade de apoio aos empreendedores", explica Joaquim da Conceição Sousa, Presidente da Associação Empresarial de Resende (AER).

"Esta iniciativa é importantíssima para o concelho e para a região, que tanto precisa de investimento privado e público, para fixar pessoas e combater o desemprego", acrescenta Anabela Oliveira, vice-presidente da AER.

O "Shark Tank" de Resende é aberta a todos os interessados em dinamizar a economia local, quer sejam investidores, quer sejam empreendedores. A inscrição pode ser efetuada online no site da AER, na sua página de facebook ou presencialmente nas instalações da AER.