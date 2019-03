Resende celebra Festa das Cavacas este fim de semana

António Orlando Hoje às 20:26 Facebook

Resende realiza este fim de semana, dias 30 e 31 de março, a Festa das Cavacas, numa iniciativa que pela primeira vez irá decorrer durante dois dias no centro da vila.

Para além de 25 produtores que vão disponibilizar o doce típico do concelho, na festa, há também lugar para o artesanato, licores e compotas, vinhos e enchidos.

Animação também não irá faltar durante os dois dias, com os grupos tradicionais do concelho a atuarem no recinto da festa.

Como já é habitual realiza-se o concurso "Melhores Cavacas da Festa das Cavacas", que visa premiar os três produtores que se distinguirem com as melhores cavacas do certame. Refira-se que o Município candidatou as Cavacas de Resende às 7 Maravilhas Doces de Portugal.

"Juntar as cavacas de Resende, confecionadas de acordo com a receita tradicional, o Douro no seu melhor e usufruir das paisagens magníficas das cerejeiras em flor, que nesta altura do ano cobrem as encostas da região, fazem de Resende o destino turístico de excelência, no norte do país, neste fim de semana", diz em forma de convite, Maria José Dias, vereadora com o Pelouro das Feiras.

No sábado, a festa das Cavacas arranca às 15 horas com encerramento às 23 horas e no domingo o certame decorre entre as 10 e as 19 horas.