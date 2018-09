Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

A Câmara de Resende vai premiar esta quinta-feira os melhores alunos de português do concelho com o Prémio Eça de Queirós. O galardão será atribuído aos estudantes que melhor se aplicaram na disciplina durante o ano letivo 2017/2018.

A autarquia vai distinguir oito alunos, que receberão um certificado evocativo e um prémio monetário no valor de 150 euros. A entrega será feita às 17h30 no salão nobre dos Paços do Concelho.

Leia mais em Jornal do Centro