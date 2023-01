Laranja com mais de meio metro em Resende

Do quintal do mais antigo taxista da vila saiu uma gigante com 1,350 quilos. Só tem menos 10 centímetros que a maior do mundo

É uma laranja que dá para alimentar uma família numerosa. Do quintal de António Quintino saiu um "fenómeno", assim a classifica o mais antigo taxista de Resende. Pesa 1,350 quilos, tem mais de meio metro de circunferência, e foi apanhada no primeiro dia do ano. Quintino, de 67 anos, diz que é fruto de uma árvore "aneira", que é como quem diz, num ano pode estar carregada e noutro dar pouco mais de meia dúzia, mas quando assim é saem gigantes. Foi o que aconteceu este ano, para além do exemplar com quase um quilo e meio, as outras "andam pelas 800, 900 gramas", contou esta sexta-feira ao JN o morador da vila do distrito de Viseu.

Quintino pensa que a laranja de "umbigo" que lhe ocupa as duas mãos deve ser "a maior ou uma das maiores de Portugal". Ninguém sabe porque não há um registo nacional deste tipo de recordes, mas é uma laranja que não fica muito longe da maior do mundo. Segundo o "Guinness Book", a mais volumosa tem 63,5 centímetros de circunferência (não refere o peso) e foi colhida na Califórnia, nos Estados Unidos. A de António Quintino tem 53 centímetros de circunferência, mediu-a hoje o leitor do JN.

O taxista de Resende não tem explicação para o desempenho desta laranjeira que tem no quintal, onde também moram outra e mais quatro limoeiros. "Como ela está no meio, entre as hortaliças, alimenta-se de tudo o que está à volta, talvez seja por isso", acredita. Certo é que a laranja de 1,350 quilos tem impressionado em Resende, "até produtores e comerciantes de fruta dizem nunca ter visto nada assim".