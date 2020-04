Misericórdia de Resende continua a precisar de funcionários

Hoje às 17:42 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia de Resende continua a precisar de mais funcionários, sobretudo enfermeiros, de acordo com o provedor da instituição, que reconhece já terem sido contratados dois, mas continuarem a ser precisos, pelo menos, mais dois.

O número de casos na instituição social, que constitui o principal foco de contágio da Covid-19 no concelho resendense, aumentou para 45, com os testes realizados pelo INEM. "Até ao momento, fizemos 323 testes, dos quais 278 deram resultado negativo. Dos positivos, são 28 utentes e 17 colaboradores. Os utentes infetados são do Hospital e do Lar de Idosos", refere Jaime Alves, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Resende.

