Morreu mulher de 94 anos infetada com Covid-19 em Resende

A utente de 94 anos, da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração da Misericórdia de Resende, infetada por Covid-19 faleceu esta segunda-feira.

A Câmara Municipal e a Santa Casa apelam a profissionais disponíveis para se voluntariarem numa altura em que a instituição se encontra "com falta de pessoal qualificado".

A mulher que tinha testado positivo ao novo coronavírus estava internada desde sexta-feira no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. A família da idosa já foi informada.

A confirmação foi adiantada pelo provedor da Santa Casa, Jaime Alves, numa altura em que se realizam testes aos restantes utentes da mesma unidade. A Direção Geral de Saúde assegurou ainda este domingo o despiste apenas aos utentes sintomáticos, dos quais ainda não se conhecem os resultados.

A direção da Santa Casa está a encarregar-se de fazer testes aos assintomáticos e colaboradores mesmo que isso acarrete mais despesas à instituição. "Antes de pensar em questões financeiras temos de pensar em salvar vidas", sustenta o provedor.

"Com a ajuda do município, comunidade e empresas do concelho, havemos de encontrar forma de fazer tudo que estiver ao nosso alcance, com o laboratório com o qual estamos a trabalhar, para minorar o impacto que tudo isto possa ter nos utentes, colaboradores as suas famílias e em toda a comunidade", conclui Jaime Alves.