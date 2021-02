Resende avança com obras estruturantes na parte norte da vila

Antonio Orlando Hoje às 18:34 Facebook

A parte norte da Vila de Resende vai ser requalificada através de um conjunto de empreitadas que vão mudar a face do espaço público.

O investimento global é de 1 360 565,62 euros. As obras, segundo a Câmara de Resende, arrancam no próximo mês, em março, no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Resende.

A intervenção, divide-se em quatro zonas envolventes distintas: Centro de Saúde e Palácio da Justiça; Câmara Municipal, Auditório e Piscinas Municipais; Escola Secundária e Posto da GNR; Igreja da Imaculada Conceição.

"Todo este espaço apresenta-se bastante desqualificado e com reduzido ambiente urbano", justifica a autarquia.

Segundo a dona da obra, será privilegiada a circulação pedonal em detrimento do automóvel, criados espaços de estadia com mobiliário urbano adequado. O estacionamento automóvel será disciplinado e criado um corredor verde ao longo dos percursos pedonais. As empreitadas terão ainda em conta a eficiência energética, designadamente através da colocação de iluminação LED.

As empreitadas são cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional do Norte - Portugal 2020.

Para além desta intervenção, o Município vai, ainda, avançar, com a obra de Regeneração Urbana da Portela - Fazenda - 1.ª fase, também na Vila de Resende, no valor de 597 840,00 euros e com a Beneficiação da Estrada Municipal entre S. Cipriano e S. Cristóvão, no valor de 552 mil euros.

"Trata-se da execução de obras estruturantes que são muito importantes para a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes que irão permitir, ainda, atrair ao concelho mais visitantes e turistas", justifica Garcez Trindade, autarca de Resende.