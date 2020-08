Septuagenária despista-se em veículo de kartcross

António Orlando Hoje às 18:07 Facebook

Uma septuagenária ficou ferida esta manhã na sequência do despiste do kartcross que conduzia, numa propriedade privada, no concelho de Resende.

A vítima, de 75 anos, sofreu ferimentos numa perna e no rosto. Depois de assistida pelos Bombeiros Voluntários de Resende a condutora foi levada para a urgência do Centro Hospitalar de Vila Real.

O despiste que ocorreu esta manhã de terça-feira, cerca das nove horas, na Quinta de Linhar, na freguesia de Beiró. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Viseu fez deslocar para o local uma ambulância com dois socorristas. A GNR tomou conta da ocorrência.