Unidade de cuidados continuados de Resende com mais dez casos de Covid-19

Vanessa Pereira Hoje às 00:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram conhecidos esta segunda-feira os resultados dos 13 utentes da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração da Misericórdia de Resende. Dez deram positivo ao teste do novo coronavirus.

A primeira infetada, uma mulher de 94 anos e que seria o 11 caso positivo na unidade acabou por falecer esta segunda-feira. O provedor da Santa Casa, Jaime Alves diz que nesta altura "o sentimento é de abandono", já que até agora não conseguiram qualquer contacto ou resposta por parte da Direção-Geral da Saúde.

"O sentimento é de abandono, estamos à nossa própria mercê. Isto é assustador". Estas são as palavras do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Resende depois de saber os resultados dos testes aos utentes. Depois de várias tentativas de contacto com a DGS, Jaime Alves não obteve "qualquer resposta concreta e clara".

"Isto está a tornar-se insustentável ao nível dos nossos recursos , humanos e físicos, que não temos" sustenta o provedor. A instituição pede profissionais de saúde que possam ajudar a minorar o problema e alarme "que nos enviem enfermeiros que não temos".

No entretanto há colaboradores a assegurar os serviços aos utentes positivos de Covid-19 "que estão a correr muitos riscos", explica Jaime Alves.

Ainda no piso superior da UCC estão 18 utentes em lar e em parceria com o laboratório de análises a direção da Santa Casa assegurou testes a todos os utentes e colaboradores que estão nesta fase a substituir os outros (que estão a cumprir a quarentena) e a probabilidade de haver mais casos positivos é alta".

O provedor não esconde a preocupação e o sentimento de revolta por falta de respostas, informações e meios para combater o inimigo.

"Esperamos por respostas na ARS norte, que é quem tutela os cuidados continuados", conclui Jaime Alves. Respostas tardam em chegar numa altura em que o número de infetados tende a subir