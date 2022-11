Acidente com quatro carros fere seis pessoas no IP3 em Santa Comba Dão 

Seis pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu quatro carros no IP3, no sentido Viseu - Coimbra, junto à estação de serviço de Santa Comba Dão. A colisão levou ao corte do IP3 durante cerca de duas horas.

O acidente ocorreu às 10.51 horas. De acordo com o comandante dos Bombeiros de Santa Comba Dão, Hélder Mota, estiveram envolvidas quatro viaturas, mas não se registou um choque em cadeia. A colisão ocorreu numa zona sem separador central.

"Provavelmente um dos automóveis invadiu a faixa contrária e provocou o acidente", disse, acrescentando que o desastre aconteceu numa altura em que "estava muito nevoeiro naquela zona".

Os feridos, todos ligeiros, têm entre 45 e 74 anos. Duas das vítimas foram transportadas para o Hospital de Coimbra, duas seguiram para Viseu. Os outros dois feridos recusaram assistência.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 21 operacionais dos Bombeiros de Santa Comba Dão e Mortágua, INEM e GNR, com o auxílio de oito veículos.