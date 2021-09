Acidente condiciona trânsito no IP3 durante mais de uma hora  

José Ricardo Ferreira Hoje às 13:00 Facebook

Uma colisão entre dois carros causou, esta manhã, cinco feridos ligeiros no IP3, na zona do Chamadouro, no concelho de Santa Comba Dão. O acidente ocorreu às 10.37 horas.

"Foi uma colisão entre dois ligeiros, depois um entrou em despiste e capotou na via", explicou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

O comandante dos Bombeiros de Santa Comba Dão, Hélder Mota, acrescentou que o acidente aconteceu quase no final da zona de aceleração, depois da saída da área de serviço do Chamadouro, cerca de 50 metros antes da ponte da Lagoa Azul.

Dos cinco feridos leves, dois recusaram ser assistidos, tendo os restantes três sido encaminhados para Hospital de Viseu.

O trânsito automóvel esteve condicionado na zona da colisão e foi feito, com a ajuda da GNR, de forma alternada durante mais de uma hora. A circulação foi retomada com normalidade às 11h45, segundo fonte da força policial.

Para o acidente foram mobilizados 15 operacionais dos bombeiros voluntários de Santa Comba Dão e Mortágua e GNR com seis viaturas.