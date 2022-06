Choque em cadeia corta trânsito no IP3 em Santa Comba Dão 

Um choque em cadeia, envolvendo três carros, levou ao corte, esta segunda-feira à tarde, do IP3, no sentido Viseu - Coimbra, em Óvoa, no concelho de Santa Comba Dão. O alerta para o acidente foi dado às 17 horas.

"Terá sido um choque em cadeia, um carro parou e os outros depois bateram", explicou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Do acidente resultaram quatro feridos ligeiros, que depois assistidos no local foram transportados para o Hospital de Coimbra. O choque em cadeia ocorreu numa zona só com uma via e com separador central.

As autoridades ainda não têm uma hora prevista para a reabertura do IP3.

Para o local foram mobilizados os bombeiros de Santa Comba Dão e Mortágua, com o apoio de dez viaturas.