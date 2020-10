Ex-autarca de Santa Comba Dão diz que tem Alzheimer e falta a julgamento

Hoje às 16:53 Facebook

O ex-presidente da Câmara de Santa Comba Dão, em Viseu, João Lourenço, alegou sofrer da doença de Alzheimer e faltou ao início do julgamento de um processo que investiga uma alegada obtenção fraudulenta de fundos comunitários no tempo em que foi autarca do concelho.

A sessão teve início esta manhã de segunda-feira, dia 26 de outubro, João Lourenço é o principal arguido do caso de obtenção de fundos para a construção de estradas em Santa Comba Dão.

No decorrer do julgamento no Tribunal de Viseu, a advogada do arguido entregou um relatório clínico e pediu que o ex-autarca fosse alvo de uma perícia para que se avalie se, à data dos factos, já sofria da doença. O documento diz que a doença se encontra num estado ligeiro. A perícia foi recusada pelo juiz. O Ministério Público acredita que tudo não passou de uma "manobra".

