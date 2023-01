Obras na linha da Beira Alta obrigam a corte do IP3 em Santa Comba Dão

JN/Agências Hoje às 16:56 Facebook

O Itinerário Principal 3 (IP3) estará cortado ao trânsito entre 10 e 13 de janeiro e, depois, condicionado por um período de sete meses, na zona de Santa Comba Dão.

"A Infraestruturas de Portugal (IP) informa que, por forma a permitir a execução dos trabalhos de substituição do viaduto ferroviário sobre o IP3 (Km 83,8), em Santa Comba Dão, será necessário proceder ao condicionamento do trânsito no IP3", lê-se numa nota de imprensa.

No documento, a que a agência Lusa teve acesso, a IP refere que "a intervenção é desenvolvida no âmbito da empreitada de modernização do troço da Linha da Beira Alta entre Santa Comba Dão e Mangualde atualmente em curso".

"Por forma a permitir a boa execução da obra e garantir a segurança dos trabalhadores e dos utilizadores da via, entre as 7 horas do dia 10 de janeiro e as 7 horas do dia 13 de janeiro, o trânsito será interrompido" na zona, especifica.

O corte situa-se entre o nó de acesso ao IC12 (Km 82) e o nó de Tondela (Km 101) e, neste sentido, a IP esclarece que, neste período "o trânsito será desviado pelo IC12 e a EN230", ou seja, por Carregal do Sal.

"O percurso alternativo estará devidamente sinalizado em toda a sua extensão", sublinha a IP.

A partir do dia 13 de janeiro, continua a nota de imprensa, "a circulação naquele local ficará condicionada a uma via em cada sentido, durante um período estimado de sete meses".

A empresa pede "a melhor compreensão" aos utilizadores e justifica que "é imprescindível para garantir a execução dos trabalhos de modernização da infraestrutura ferroviária e a segurança dos utilizadores do IP3".

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, disse, esta quinta-feira aos jornalistas, que lhe tinha chegado a informação esta manhã, por parte da IP, e aproveitou para manifestar a sua "preocupação" em relação à ligação a Coimbra.

"Hoje mesmo fomos informados que vai haver problemas no IP3, por causa da linha da Beira Alta, isto diz bem da nossa preocupação em relação à nossa ligação a Coimbra. (...) É um problema mais a juntar aos outros", reagiu.

Quanto ao tempo durante o qual estará o trânsito condicionado, Fernando Ruas considerou, irónico, que o IP3 "já é uma via tão rápida que se houver um ligeiro atraso, não há problema nenhum".

Neste sentido lembrou que "é uma injustiça" o Governo dizer que faz um "grande investimento no distrito" de Viseu, no que diz respeito à linha ferroviária, "quando na realidade "só afeta cinco concelhos", dos 24.

Mortágua, Santa Comba Dão, Carregal do Sal, Nelas e Mangualde e, "se for na CIM [Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões], são quatro, porque Mortágua pertence à CIM Coimbra".