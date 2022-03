Reboque solta-se de camião e embate em carro no IC12

O IC12 está cortado ao trânsito na zona de Santa Comba Dão devido a um acidente ocorrido pelas 5.30 horas. O acidente deu-se ao quilómetro quatro, em Castelejo, São João de Areias. A via encontra-se encerrada no sentido Santa Comba Dão - Carregal do Sal.

Segundo as autoridades, um camião bateu numa ponte e perdeu parte do reboque, que atingiu um automóvel que seguia atrás. O condutor da viatura ligeira sofreu apenas ferimentos ligeiros, apesar do aparato do acidente.

"Os bombeiros, a GNR e as Infraestruturas de Portugal estão a avaliar se a estrada tem condições para abrir e se não oferece perigo para as pessoas", precisou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Neste acidente estiveram 16 operacionais dos bombeiros, GNR e Infraestruturas de Portugal, com o apoio de sete veículos.