Santa Comba Dão: encontradas ruínas associadas ao templo de Santa Columba

Trabalhos arqueológicos promovidos pela Câmara Municipal de Santa Comba Dão, em Viseu, estão a colocar a descoberto ruínas associadas ao templo de Santa Columba, que está na origem da sede do concelho.

"Poderemos estar perante o marco zero do povoamento da villa de Sancta Columba" ou Santa Comba, reconheceu Pedro Matos, diretor das escavações, após duas semanas de trabalhos no Couto do Mosteiro, em terreno contíguo à atual igreja matriz.

Num comunicado enviado pela autarquia, Pedro Matos explica que, "em pleno século X - na Alta Idade Média -, o núcleo populacional mais importante da zona situava-se no território que agora corresponde ao Couto do Mosteiro, onde existia a importante villa de Sancta Columba".

