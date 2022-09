Corpo de homem encontrado no rio Douro em São João da Pesqueira 

O corpo de um homem foi localizado ao início da tarde de hoje nas águas do rio Douro, no cais da Ferradosa, no concelho de São João da Pesqueira. O alerta chegou às autoridades pelas 13.11 horas.

Ao que o JN conseguiu apurar o cadáver será de um homem, com idade compreendida entre os 40 e os 50 anos. O corpo foi encontrado "em estado de decomposição", adiantou fonte das autoridades.

A GNR já tomou conta do caso, encontrando-se nesta altura a desenvolver esforços no sentido de identificar a vítima e perceber o que terá acontecido. Para além da GNR, para o local já se dirigiu a Capitania do Douro e a PJ.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais, dos Bombeiros de São João da Pesqueira, GNR, Polícia Judiciária e Capitania do Douro, com o apoio de cinco veículos e uma embarcação.