São 69 os infetados com covid-19 no surto que está ativo no lar de idosos da associação Pesqueiramiga, em São João da Pesqueira, Viseu.

Segundo informações da instituição, 53 utentes do lar testaram positivo à doença. Apenas nove idosos não têm covid-19. Além disso, há também o registo de 16 funcionários infetados. O presidente da associação, António Lima Costa, garante que não foram detetados mais trabalhadores contagiados nas restantes valências da instituição.

