Despiste de mota contra muro mata jovem em São João da Pesqueira

Vanessa Pereira Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 20 anos morreu, ao final da tarde deste domingo, na sequência de um despiste de mota na freguesia de Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira.

De acordo com o comandante dos bombeiros voluntários de Ervedosa do Douro, Manuel Fernandes, o jovem seguia numa mota e despistou-se contra um muro perto do campo de futebol da localidade.

A vítima ainda chegou a ser transportada para o Hospital de Vila Real, onde já terá chegado sem vida.

O alerta foi dado às 17 horas. No local estiveram nove elementos dos bombeiros apoiados por três veículos.