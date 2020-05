Em São João da Pesqueira as famílias com crianças recebem vale de compras

Hoje às 18:09 Facebook

O concelho de S. João da Pesqueira não vai celebrar este ano o Dia da Criança, a 1 de junho, devido à pandemia da covid-19. Para compensar os mais novos, a autarquia decidiu oferecer vales de compra no valor de 40 euros às famílias das crianças.

De acordo com a Câmara Municipal de São João da Pesqueira, os vouchers deverão ser gastos no comércio local, de forma a ajudar as lojas a superar a crise, e atribuídos às crianças que vivam no concelho e frequentam as creches, o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo.

