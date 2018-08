São João da Pesqueira pede apoio para compensar perdas na produção de vinho

Eduardo Pinto Hoje às 09:14 Facebook

Perante a possibilidade de os viticultores de São João da Pesqueira poderem perder, este ano, cerca de metade da produção de uvas, a Câmara Municipal propôs ao Ministério da Agricultura a adoção de medidas que visam compensar os prejuízos causados por doenças na vinha e pelos efeitos do clima num ano atípico.

Admitindo que não é fácil que o Governo venha a compensar as perdas com subsídios, mas liderando o concelho que mais vinho produz na Região Demarcada do Douro, o presidente do Município de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, propôs a aplicação do mecanismo de crédito de litragem. "É simples e exequível, e pode melhorar a situação dos produtores", disse, ao JN.

Segundo o autarca, com o crédito de litragem os viticultores do Douro que tenham uma quebra de produção de uvas que inviabilize preencher, este ano, a sua autorização para produção de vinho do Porto, "poderiam conservar esse crédito para o ano seguinte, preenchendo-o depois com nova produção de uvas". Desta forma, acrescenta, seria "eliminado o seu prejuízo, mesmo que só venham a receber a diferença um ano depois. Porém, em contexto mais favorável".

Manuel Cordeiro reconhece que esta medida "não resolve o problema já, pois os agricultores precisam de dinheiro" - até porque foi preciso gastar muito mais do que o normal em tratamentos para combater doenças como o míldio e o oídio -, mas dá-lhes mais alguma força na negociação das uvas.