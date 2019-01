Casal encontrado morto em São João da Pesqueira

Sandra Ferreira Hoje às 16:48, atualizado às 16:53 Facebook

Um casal de emigrantes em França, com idades entre os 40 e 50 anos, foi encontrado morto pelos bombeiros, esta quarta-feira ao início da tarde, em São João da Pesqueira.

Os bombeiros foram chamados para uma situação de doença súbita em Paredes da Beira, São João da Pesqueira, mas à chegada ao local depararam-se com o casal morto numa casa de construção antiga.

No quarto da habitação, havia uma braseira, pelo que se suspeita que as vítimas terão morrido intoxicadas com monóxido de carbono.

Segundo os bombeiros, o quarto onde o casal se encontrava tinha pouca ventilação. As vítimas viriam a Portugal poucas vezes, pelo que não eram muitos conhecidos na aldeia. Não se sabe quem deu o alerta inicial para a situação.

No local, estiveram seis elementos do Bombeiros Voluntários de São João da Pesqueira, uma ambulância do INEM e uma viatura médica.