Homem morre num acidente com motociclo em São João da Pesqueira

Um homem de 43 anos faleceu, este sábado de madrugada, depois de sofrer um despiste na Estrada Nacional 222, entre São João da Pesqueira e a localidade de Vilarouco, no mesmo concelho.

O acidente aconteceu por volta das 2.45 horas. "A vítima conduzia um motociclo", adiantou ao JN fonte da Guarda Nacional Republicana de Viseu.

Para prestar socorro à vítima foram acionados oito operacionais e quatro viaturas dos bombeiros e do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local. A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.