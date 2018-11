Hoje às 15:51 Facebook

O vinho do Porto Vintage Taylor"s de 2016, produzido com uvas de S. João da Pesqueira, é um dos 100 melhores do mundo, segundo um ranking divulgado esta semana pela revista especializada Wine Spectator.

O produto é um dos três de origem portuguesa que está na lista da publicação norte-americana, sendo que ocupa o 23.º lugar do ranking, com 98 pontos e um prémio de 120 dólares.

