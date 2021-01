S. João da Pesqueira vai testar gratuitamente toda a população

JN/Agências Hoje às 11:02 Facebook

A Câmara de S. João da Pesqueira anunciou esta quinta-feira que, atendendo ao aumento do número de casos de covid-19, vai testar gratuitamente todos os habitantes e os trabalhadores de empresas do concelho.

Na opinião do presidente da Câmara, Manuel Cordeiro, este é "um momento de agir, de salvaguardar e proteger a vida" dos cidadãos e de "preservar a integridade social e económica" do território.

"Travar a disseminação da covid-19 é imperativo e uma responsabilidade de todos. Por isso, o nosso executivo vai intervir. Mais eficaz do que culpabilizar, é resolver. Temos que agir", defendeu.

De segunda-feira ao dia 29, estarão equipas a realizar testes antigénio com zaragatoa na sede e nas freguesias do concelho, em articulação com as Juntas de Freguesia.

O objetivo é "detetar as cadeias de contágio ativas, para se conseguir isolar os potenciais focos nas diferentes localidades".

O plano de testagem, com as datas e locais para a sua realização, será em breve comunicado à população.

Neste concelho do Norte do distrito de Viseu foram identificados e reportados pela Direção-geral da Saúde 284 casos desde o início da pandemia.

São João da Pesqueira tem mais de sete mil habitantes e, neste momento, regista uma taxa de incidência de contágio superior a 750 casos por 100 mil habitantes, encontrando-se no grupo de concelhos de Risco Extremamente Elevado.