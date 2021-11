Basquetebolista que ficou sem falar e andar após choque com adversário já teve alta

José Ricardo Ferreira Hoje às 12:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Hélder Santos, o atleta do Clube Bola Basket, de S. Pedro do Sul, que, este sábado, ficou ferido com gravidade após um choque com um adversário num jogo de basquetebol teve alta hospitalar esta manhã.

O jogador, de 25 anos, ficou sem falar e sem mexer as pernas na sequência da colisão com um atleta da Fides Gondobasket quando ambos estavam a disputar uma bola. Foi assistido dentro de campo pelos bombeiros e INEM e depois transferido de helicóptero para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Segundo fonte hospitalar, Hélder Santos teve alta esta manhã, por já se encontrar bem e saúde, com indicação dos médicos para repousar.

O acidente ocorreu ontem, por volta das 16h30, no Pavilhão Municipal de S. Pedro do Sul, quando faltavam apenas sete minutos para o apito final da partida da 5ª jornada do Campeonato Nacional da Segunda Divisão Norte D. Na altura, a equipa da casa vencia por Fides Gondobasket por 68-33. O jogo foi dado como terminado por decisão de ambas as equipas.