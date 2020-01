Encontrado corpo de idoso desaparecido há duas semanas na serra de S. Macário

Sandra Ferreira Ontem às 23:28 Facebook

Foi encontrado este domingo, sem vida, o homem de 82 anos, natural de Moledo, Castro Daire, que estava desaparecido há duas semanas na serra de S. Macário, em S. Pedro do Sul.

O corpo do homem, encontrado por um popular, estava junto a uma ribeira, na localidade de Açores, freguesia de Sul, concelho de S. Pedro do Sul.

O octogenário desapareceu depois de ter ido às compras. A viatura que conduzia já havia sido encontrada na serra, atolada, mas apesar das buscas que chegaram a ser feitas com a ajuda de helicóptero e de um drone com câmara térmica, não havia sinais do homem.

A GNR acredita que o idoso poderá ter-se desorientado com os cortes das estradas, na sequência da tempestade Elsa.