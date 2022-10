Idoso morre ao cair em lareira de cozinha em São Pedro do Sul  

Um idoso, de 80 anos, morreu esta segunda-feira de manhã na sequência de uma queda na lareira de uma cozinha, em Negrelos, concelho de São Pedro do Sul. O alerta para os bombeiros foi dado às 9.30 horas.

"À chegada ao local, encontrámos o homem em paragem cardiorrespiratória e com 80% do corpo queimado", adiantou ao JN Vítor Rocha, adjunto dos Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul. "Iniciámos manobras de suporte básico de vida, mas à chegada a VMER de Viseu declarou o óbito no local", acrescentou.

Na altura da queda, o idoso estava na companhia de um familiar. As circunstâncias do acidente estão agora a ser apuradas pela GNR.

Para o local deslocaram-se 11 elementos dos Bombeiros, INEM, GNR e proteção civil municipal, apoiados por cinco viaturas.