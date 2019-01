Incêndio destruiu parcialmente telhado de refeitório de escola

Sandra Ferreira Hoje às 12:27 Facebook

Um incêndio destruiu esta sexta-feira parte do telhado do refeitório da Escola do 1º Ciclo de Pinho, freguesia de Pinho, no concelho de São Pedro do Sul, Viseu.

O refeitório situa-se num edifício anexo ao da escola e encontrava-se sem gente à hora que deflagrou o incêndio, pelas 10 horas.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro do Distrito de Viseu não há vítimas a registar e as crianças vão almoçar numa das salas da escola.

O combate às chamas foi feito pelos bombeiros de Salvação Pública. No local, estiveram 12 elementos e seis viaturas, incluindo da GNR e da Proteção Civil Municipal de São Pedro do Sul.