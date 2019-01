Hoje às 16:00 Facebook

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro disse esta quarta-feira que "o objetivo é ter reconstruídas, na Páscoa, 90% das casas" que foram atingidas pelos incêndios de outubro de 2017.

"O nosso objetivo, a nossa luta, é chegar à Páscoa com 90% das habitações entregues", assumiu Ana Abrunhosa, no dia em que entregou na freguesia de Serrazes, concelho de S. Pedro do Sul, mais duas casas totalmente reconstruídas.

