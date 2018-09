Parque empresarial de S. Pedro do Sul está pronto daqui a um ano

Hoje às 18:27 Facebook

O ministro da Economia lançou esta quarta-feira a primeira pedra do Parque Empresarial de S. Pedro do Sul, em Pindelo dos Milagres, que estará pronto dentro de um ano após um investimento total de quase 1,5 milhões de euros.

"As áreas industriais são, cada vez mais, uma resposta certa, por concentrarem a atividade industrial, em vez de dispersarem ao longo das estradas com entradas e saídas de camiões em todos os locais, criando com isso riscos para as próprias localidades, e por concentrarem e criarem também estruturas de transportes, de acessos, estruturas de apoio à atividade empresarial, como vi aqui o centro de formação", elogiou Manuel Caldeira Cabral.

