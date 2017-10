Quatro meios aéreos combatem chamas em S. Pedro do Sul

Hoje às 17:56, atualizado às 17:57 Facebook

Quatro meios aéreos e 145 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou ao início da tarde de hoje no concelho de S. Pedro do Sul, no distrito de Viseu.

De acordo com a página na Internet da Proteção Civil, o incêndio começou às 13.45 horas, num povoamento florestal da localidade de Passô (freguesia de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões) e, cerca das 17:30, encontra-se ainda em curso.

Os 145 operacionais que se encontram no terreno estão apoiados por 42 viaturas.

No distrito de Viseu está também a atuar um meio aéreo no concelho de Castro Daire, num fogo que começou às 15.06 desta quinta-feira, na localidade de Carranqueira, freguesia de Pepim.

No local estão 82 operacionais e 23 viaturas.