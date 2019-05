Uma aldeia, um habitante

Hoje às 01:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A aldeia de Bandulha é uma das localidades do concelho de S. Pedro do Sul, estando situada na freguesia de Arcozelo, a 15 quilómetros do centro da cidade. A sua principal particularidade reside no facto de lá viver apenas um habitante, que cuida da aldeia, rodeada pelo rio Vouga.

Outrora habitada por 30 a 40 pessoas, Bandulha é hoje um lugar que ainda resiste graças a José Pedro e ao seu cão Rex. Antigamente era uma das aldeias mais habitadas de Arcozelo, chegando a acolher cerca de 10 famílias. A este local, restam ainda habitações em granito e quintas.

Leia mais em "Jornal do Centro".