Clássicos vão percorrer termas do centro do país

Reis Pinto Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

As Termas de São Pedro do Sul recebem a terceira edição do Termas Centro Classic Cars, de 1 a 3 abril, com organização do Clube Escape Livre, da Guarda.

A caravana vai acolher-se no Hotel Thermas, em São Pedro do Sul, a partir de sexta-feira, dia 1 abril, dia que será reservado aos contactos iniciais entre os participantes e levantamento da documentação, antes do tradicional jantar de boas-vindas.

A manhã de sábado dará o arranque para a primeira etapa que conduzirá a caravana até às Termas do Carvalhal onde, no Hotel Astúrias, terá lugar o almoço. Esta etapa será, provavelmente, a mais espetacular do evento, percorrendo a Serra da Freita e subindo ao alto da Serra de São Macário, com passagem no famoso Portal do Inferno, livraria da Pena e miradouro sobre a aldeia de Pena.

À tarde uma etapa mais simples, com as paisagens vinícolas do Dão e passagem nas Termas de Alcafache e Caldas da Felgueira, até ao regresso a São Pedro do Sul.

No último dia a etapa será diversificada em termos de percurso, levando os participantes até às Termas da Curia, e ao almoço de encerramento, no antigo Casino das Termas.

As inscrições estão abertas e já disponíveis no site do Escape Livre e têm o valor de 445 euros para duas pessoas incluindo todo o programa desde alojamento, refeições e visitas.