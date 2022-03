São Pedro do Sul disponível para acolher refugiados da Ucrânia 

A Câmara de São Pedro do Sul já tem preparada a Pousada da Juventude das Termas e seis apartamentos para acolher famílias ucranianas que possam chegar a Portugal na sequência de guerra na Ucrânia.

"Temos já a Pousada da Juventude reservada para algum fluxo de emigrantes que venham, em que iremos pagar uma pequena importância para que as pessoas possam dormir e comer", adianta o presidente da autarquia, Vítor Figueiredo (PS).

A pousada tem 138 camas disponíveis, espalhadas por vários quartos.

Numa parceria com o município, a Santa Casa da Misericórdia de Santo António, de São Pedro do Sul, tem também disponíveis seis apartamentos para acolher famílias que tenham fugido da guerra.

A Câmara Municipal compromete-se ainda ajudar a arranjar emprego aos refugiados que cheguem, entretanto, ao concelho.

Também o município de Moimenta da Beira (PS) está disposto a acolher as famílias que estão a abandonar o solo ucraniano.

A autarquia, após um contacto com a Embaixada, em Lisboa, fez saber que "disponibilizará todo o seu apoio à comunidade ucraniana, designadamente alimentação, vestuário, alojamento".

"Estamos também recetivos a prestar apoio às crianças em idade escolar, bem como a encontrar emprego para os adultos", refere o presidente da Câmara, Paulo Figueiredo, em comunicado.

No distrito de Viseu estão a decorrer várias campanhas de recolha de bens de primeira necessidade para enviar para a Ucrânia, por intermédio do consulado deste país de leste no Porto.

As Câmaras de São Pedro do Sul e de Armamar e os Bombeiros de Tabuaço são as algumas das instituições no distrito de Viseu que estão a apelar à entrega de vestuário, alimentos, calçado, medicamentos, produtos de primeiros socorros, bem como mantas, cobertores, sacos-cama, fraldas, toalhitas, luvas e tesouras, entre outros.

Em Viseu, as associações Viriatos.14 e dos Ucranianos da cidade juntaram-se à Câmara Municipal e ao Instituto Politécnico e desde o fim de semana passado que se encontram a recolher bens. A cidade de Viseu já recolheu e mandou para a Ucrânia três toneladas de materiais, desde medicamentos, comida e roupas de bebé e criança.