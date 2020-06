São Pedro do Sul recebe caminhada solidária de luta contra o cancro

Hoje às 19:18 Facebook

O concelho de São Pedro do Sul vai receber esta semana duas iniciativas organizadas pela delegação regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

A primeira iniciativa vai decorrer entre esta segunda-feira, dia 22 de junho, e domingo, dia 28, com a campanha "Dou Mais Tempo à Vida - Juntos Venceremos o Cancro", que tem como objetivo promover estilos de vida saudáveis, sobretudo a prática de exercício físico. A iniciativa vai passar por vários concelhos da região Centro.

A segunda vai culminar no domingo, com a realização de uma caminhada, que terá a sua 10.ª edição. A caminhada vai poder ser feita individualmente ou em pequenos grupos, no horário mais conveniente, de forma a evitar aglomerados por causa da pandemia da covid-19. O valor angariado nas iniciativas reverter a favor da LPCC, para o apoio ao doente com cancro e aos familiares.

