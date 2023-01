Eucalipto centenário de Sátão eleito a árvore do ano

Um eucalipto com 145 anos e 43 metros de altura localizado em Sátão foi eleito a árvore do ano, na sexta edição do concurso promovido pela União da Floresta Mediterrânica. O eucalipto de Contige vai representar as cores nacionais na versão internacional do concurso.

A árvore vencedora obteve 3.046 votos. Na segunda posição do concurso ficou uma azinheira de Alportel (Faro), com 2.879 votos. O terceiro lugar foi para o castanheiro gigante de Guilhafonso (Guarda), com 2.863 votos. Concorreram à iniciativa várias oliveiras, um plátano, um carvalho e um metrosídero (ou árvore-do-fogo). A edição deste ano, segundo a organização, foi uma das mais renhidas de sempre, com mais de 20 mil votos nas dez espécies a concurso.

O presidente da Junta de Sátão, António Carvalho, não esconde a satisfação com o prémio alcançado, lembrando que a freguesia concorria há cinco anos.

"Desde 2018 que candidatávamos sempre o Eucalipto de Contige ao concurso árvore do ano e, portanto, conseguimos em 2023. Ficamos muito contentes por todas as mais-valias que traz para o património da freguesia e ao eucalipto. Estou certo que este prémio ajudará a divulgar o património da freguesia e a colocar o Eucalipto de Contige nas parangonas nacionais", afirma.

O Eucalipto de Contige é, segundo a Universidade de Aveiro, "a maior árvore classificada de Portugal". Data de 1878, tem 43 metros de altura e 12 metros de perímetro na base. A copa tem um perímetro médio de 40 metros. A árvore foi classificada como de interesse público em 1964.

Localizada junto à Estrada Nacional 229, a espécie obrigou mesmo ao desvio desta via que liga Viseu a Sátão.

"É uma árvore imponente e o grande ex-líbris do concelho de Sátão e da freguesia. O prémio faz a devia vénia a esta árvore, que obrigou, imagine-se, ao desvio do perfil da estrada, para que este espécime não fosse cortado. Ela passou a ser uma parte importante da comunidade e do povo de Contige", declara.

O eucalipto vai agora representar Portugal no concurso europeu "Tree of the Year". As votações para esta iniciativa, promovida pela Associação de Parceria Ambiental, decorrerão também na Internet já no próximo mês de fevereiro.

António Carvalho espera que esta fase europeia ajude a tornar "ainda mais conhecida internacionalmente" a árvore.