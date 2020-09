Sátão: ramo de eucalipto centenário provoca um ferido

Hoje às 17:46 Facebook

A queda de um ramo do eucalipto centenário localizado em Contige, no concelho de Sátão, Viseu, provocou, na manhã desta quinta-feira, dia 17 de setembro, um ferido ligeiro.

Trata-se de um homem, com cerca de 70 anos, que estava numa viatura que ficou parcialmente destruída. Segundo informações dos bombeiros do Sátão, o veículo estava estacionado próximo da árvore. A mesma fonte adianta que não conhece as causas da quebra do ramo, uma vez que não se fazia sentir vento forte.

