A Câmara de Sátão, em Viseu, volta a dinamizar este ano o Concurso de Montras de Natal, que já vai na terceira edição com o tema "A Família".

A iniciativa vai decorrer de 7 de dezembro a 6 de janeiro, com o objetivo de, mesmo com a atual situação de pandemia, "contribuir para a divulgação dos espaços comerciais que queiram participar no mesmo e dar mais ânimo e alegria às ruas do concelho".

