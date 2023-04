Um morto e um ferido grave em colisão em Sátão

Mariana Rebelo Silva Hoje às 18:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, esta quinta-feira, numa colisão entre dois veículos ligeiros, na Estrada Nacional 229, em Avelal, no concelho do Sátão.

O alerta para o acidente foi dado às 17.30 horas, informou o comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.

As duas vítimas, homens, são os condutores dos dois veículos e ficaram encarceradas. A vítima mortal tinha 80 anos e a vítima grave tem 74.

PUB

No local do acidente estão 17 operacionais apoiados por sete viaturas dos Bombeiros Voluntarios do Sátão, Penalva do Castelo, duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) e duas patrulhas da GNR.

A estrada está cortada ao trânsito nos dois sentidos.