Criança de três anos gravemente ferida em acidente em Sernancelhe  

O despiste de carro em Ponte do Abade, Sernancelhe, provocou esta terça-feira à tarde dois feridos, um deles com gravidade, uma criança, de três anos.

O menino sofreu um traumatismo crânio encefálico, segundo avançou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. Assistido no local pelos bombeiros e INEM, o rapaz foi depois encaminhado para o Hospital Pediátrico de Coimbra, no helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O acidente ocorreu às 15.32 horas, na Estrada Nacional 226. Do despiste resultaram ainda ferimentos ligeiros num outro ocupante do automóvel, que foi transportado para o Hospital de Viseu. No carro seguiam três pessoas ao todo.

Nas operações estiveram mobilizados 13 operacionais dos Bombeiros de Sernancelhe, INEM e GNR, com o apoio de quatro veículos e um meio aéreo.