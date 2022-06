Jovem de 24 anos cuida de 11 idosos numa aldeia de Sernancelhe

Projeto-piloto auxilia quem não quer deixar a sua casa e ainda desfruta de autonomia.

Maria José Santos, de 24 anos, é a primeira cuidadora comunitária do país. Tem a seu cargo 11 idosos, que vivem sozinhos, na aldeia de Vila da Ponte, no concelho de Sernancelhe, e são visitados quase todos os dias desde meados de fevereiro, no âmbito de um projeto-piloto lançado pela associação Aldeias Humanitar.

A jovem ajuda os mais velhos no que for necessário no dia a dia. Auxilia-os na higiene, a vestirem-se e a despirem-se, nas idas ao Centro de Saúde ou farmácia, vigia a toma da medicação. Até vai dar uma "voltinha" com eles a pé. É assim que, ao mesmo tempo, combate a solidão a que estão votados.