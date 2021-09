Sernancelhe bateu o recorde eleitoral do PSD

Vanessa Pereira Hoje às 22:28 Facebook

Partido social-democrata obteve no município do distrito de Viseu 81,89% dos votos, açambarcando todos os mandatos da Câmara.

Oito pessoas em cada 10 votaram no PSD para a Câmara Municipal de Sernancelhe. Foi neste concelho do distrito de Viseu que o partido liderado por Rui Rio obteve o melhor resultado nacional com 81,89% dos votos. Carlos Silva esmagou a concorrência, conquistando os cinco mandatos disponíveis. O PSD obteve 2859 votos, enquanto o PS não conseguiu mais que 369.

Carlos Silva não ficou surpreendido. "Estamos sempre à espera do melhor resultado quando confiamos do trabalho que realizamos ao longo destes últimos oito anos e foi isso que aconteceu", afirmou ao JN. Recorde-se que nas eleições autárquicas de 2017, o candidato do PSD obteve 72% dos votos.