Testes à covid gratuitos para visitantes e residentes em Sernancelhe

José Ricardo Ferreira Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Os turistas que queiram passar férias em Sernancelhe e os habitantes deste concelho do norte do distrito de Viseu vão ter acesso a testes grátis à covid-19, numa medida tomada pela autarquia local para "garantir segurança e estabilidade social neste verão".

Por decisão do Governo, agora ninguém pode dar entrada nos hotéis e noutros espaços de alojamento sem um teste negativo ou o certificado digital que comprova a vacinação contra o novo coronavírus.

"A Proteção Civil Municipal de Sernancelhe, numa perspetiva de promoção da estabilidade social, disponibiliza testes gratuitos para todas as pessoas que se pretendam instalar nas unidades hoteleiras do concelho e que não tenham ainda o certificado", explica o município em comunicado.

Apesar de Sernancelhe não se encontrar no grupo de concelhos de maior risco de contágio, onde é obrigatório comprovar não estar infetado para se comer dentro de um restaurante ao fim de semana, os clientes destes espaços de restauração do concelho "que, por qualquer tipo de suspeita, não se sintam seguros para o fazer, também poderão solicitar a realização gratuita do teste".

Numa medida preventiva, a autarquia decidiu ainda pagar o despiste à covid-19 aos habitantes que ainda não estão vacinados que "pretendam realizar pequenos convívios sociais, culturais, desportivos ou familiares" em segurança.

"Desta forma, a Proteção Civil Municipal de Sernancelhe mantém a sua postura forte e determinada no combate a esta pandemia que a todos nos afeta e, num momento em que assistimos novamente a um agravamento da situação, com estas medidas pretende contribuir para que a saúde dos munícipes não seja afetada e para que a dinâmica da economia local não seja, mais uma vez, penalizada", refere.