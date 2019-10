Cirurgião alemão investe 12 milhões num convento de Tabuaço

Eduardo Pinto Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O cirurgião e enófilo alemão Christoph Kranemann foi, em 2018, conhecer o Douro, apaixonou-se e agora está a investir 12 milhões de euros na Quinta do Convento de São Pedro das Águias, em Tabuaço. Um projeto que junta a produção de vinhos DOC Douro e Porto ao alojamento turístico no antigo edifício, onde vai criar 25 quartos.

Kranemann é casado, desde 2004, com uma portuguesa de Lisboa. O cunhado tem um negócio de distribuição e um dia levou o casal a fazer um périplo pelo Douro. O cirurgião já tinha lido muito sobre a história da região, mas ver no terreno algumas das quintas mais famosas, como a do Crasto, e contactar com produtores como Dirk Niepoort foi uma "experiência mágica".

Uns anos antes, o médico visitou e ficou a gostar de outras regiões vinhateiras na Nova Zelândia e na Austrália, mas "para além de serem muito distantes, não tinha lá contactos". O Douro ficava mais perto, num país com familiares. Depois de ver os claustros do Convento de São Pedro das Águias, em Tabuaço, que descobriu "por sorte", encontrou ali a "conjugação perfeita" das suas paixões: "vinho, geologia, história e arquitetura".