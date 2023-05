Douro recebe encontro internacional de polícias motards

Têm o gosto pelas motas e são polícias motards de Portugal, mas também vindos de Espanha e França. São 150 e vão estar no terceiro encontro internacional de polícias motociclistas que se realiza, este ano, em Tabuaço, Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião, entre esta quinta-feira e domingo.

"A maioria dos participantes vem de fora e traz alguém da família. Estamos a falar de 150 polícias, embora sejam 250 participantes: 90 portugueses e 160 estrangeiros, maioritariamente espanhóis. Serão cerca de 170 motas", diz ao JN Jorge Nunes, presidente da Associação Motociclista Esquadra Eclética - Esquadra Moto.

Além do convívio entre polícias e respetivos familiares, a concentração quer dar a conhecer o que de melhor existe na região do Douro, depois de nos primeiros encontros ter passado pela Sertã e pelas Caldas da Rainha.

"É quase como se fosse um casamento de um familiar. É um encontro que serve de pretexto para partilharmos experiências com colegas de outros países e ao mesmo tempo conhecemos outras regiões e lugares", refere Jorge Nunes que é também agente da PSP na Esquadra de Motociclistas da Divisão de Trânsito de Lisboa, onde trabalham ou passaram grande parte dos membros da associação, e para quem o evento funciona como "um encontro de amigos".

Criada em 2019, a Associação Motociclista Esquadra Eclética é composta por cerca de 40 associados pertencentes à PSP, GNR e PJ.

Do programa de quatro dias na região do Douro constam passeios pela Estrada Nacional 2, provas de vinhos, idas a caves e museus, degustações, um passeio de barco no rio e ainda uma visita ao Rijomax (Tabuaço), onde está o relógio mais completo do Mundo.

Um dos pontos altos do encontro será a habitual homenagem aos polícias falecidos em serviço, no sábado.