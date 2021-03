Homem morre após despiste e queda em ribanceira de 50 metros

Vanessa Pereira Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 73 anos morreu, esta terça-feira, na freguesia de Pereiro, de onde era natural, em Tabuaço, na sequência do despiste da viatura onde seguia, que acabou por cair numa ribanceira com cerca de 50 metros.

Ao que o JN apurou, o acidente aconteceu em terrenos agrícolas da vítima. O homem saiu de casa ainda de manhã para o trabalho e já não voltou para almoçar, pelo que não se sabe a que horas aconteceu o despiste fatal. O homem seguia sozinho no jipe.

"À nossa chegada a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e depois chegou o helicóptero com a equipa médica que declarou o óbito no local", disse ao JN o comandante dos bombeiros de Tabuaço, Marcos Fonseca.

O alerta foi dados às 14.30 horas e no local do acidente estiveram 18 operacionais, apoiados por seis viaturas do Bombeiros de Tabuaço, e ainda a GNR.